Россияне вбросили "уничтожение вертолета Black Hawk". ГУР опровергло и показало видео

Пропагандисты россиян заявили, что оккупантам якобы удалось сбить Black Hawk в Черниговской области

Вертолет Black Hawk (Фото: EPA/JAM STA ROSA)

Российская пропаганда вбросила фейк о якобы уничтожении вертолета Black Hawk, который использует Главное управление разведки Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Разведчики заявляют, что экипажи Black Hawk продолжают боевую работу.

Отмечается, что все борты в рабочем состоянии, а воины используют их для боевых и специальных задач.

"Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", — сказано в сообщении.

Ранее военные пропагандисты Кремля заявили, что завхватчики сбили Black Hawk в районе Лукашовки Черниговской области.

26 декабря 2023 года первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправитьдва истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, так как все решения уже приняты.

1 марта спикер командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что в украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

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