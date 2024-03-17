Россияне вбросили "уничтожение вертолета Black Hawk". ГУР опровергло и показало видео
Российская пропаганда вбросила фейк о якобы уничтожении вертолета Black Hawk, который использует Главное управление разведки Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.
Разведчики заявляют, что экипажи Black Hawk продолжают боевую работу.
Отмечается, что все борты в рабочем состоянии, а воины используют их для боевых и специальных задач.
"Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", — сказано в сообщении.
Ранее военные пропагандисты Кремля заявили, что завхватчики сбили Black Hawk в районе Лукашовки Черниговской области.
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