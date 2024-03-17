Росіяни вкинули "знищення вертольота Black Hawk". ГУР спростувало та показало відео

Пропагандисти росіян заявили, що окупантам нібито вдалося збити Black Hawk у Чернігівській області

Гелікоптер Black Hawk (Фото: EPA/JAM STA ROSA)

Російська пропаганда вкинула фейк про нібито знищення гелікоптера Black Hawk, який використовує Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

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Розвідники заявляють, що екіпажі Black Hawk продовжують бойову роботу.

Зазначається, що всі борти у робочому стані, а воїни використовують їх для бойових та спеціальних завдань.

"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам з Кремля, які розповсюджують фейки про нібито збиття вертольота військової розвідки України, слід менше зловживати спиртним", – сказано в повідомленні.

Раніше військові пропагандисти Кремля заявили, що загарбники збили Black Hawk у районі Лукашівки Чернігівської області.

26 грудня 2023 року перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період з березня по вересень 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого спікер Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалено.

1 березня спікер командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що в українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

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