Данія виділить мільярди на оборону Гренландії після заяви Трампа про контроль над островом

Троельс Лунд Поульсен (Фото: x.com/troelslundp)

Уряд Данії значно збільшить витрати на оборону Гренландії на тлі заяв майбутнього президент США Дональда Трампа про бажання придбати острів. Про це повідомляють Jyllands-Posten та DR.dk.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Ми багато років не інвестували в Арктику в достатньому обсязі, тепер ми плануємо сильнішу присутність", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

За його словами, пакет допомоги є "двозначною сумою в мільярдах крон" або мінімум $1,5 млрд. Він назвав момент оголошення допомоги "іронією долі".

Поульсен зазначив, що завдяки пакету допомоги вдасться купити два інспекційні кораблі класу "Тетіда", два дрони далекого радіусу дії та дві додаткові собачі упряжки для патруля "Сіріус".

Крім того, Данія планує збільшити чисельність персоналу Арктичного командування в столиці Нууке і модернізувати один із трьох основних цивільних аеропортів Гренландії, щоб він зміг приймати винищувачі F-35.

23 грудня Дональд Трамп заявив, що США мають встановити контроль над Гренландією.

24 грудня прем'єр Гренландії відповів Трампу та заявив, що острів не продається.