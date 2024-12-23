Трамп після претензій на Панамський канал заявив про "Гренландію під контролем США"

Обраний президент США заявив про необхідність контролю над Гренландією для США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Обраний американський президент Дональд Трамп заявив, що США мають встановити контроль над Гренландією, яка зараз є територією Данії. Про це він написав у власній соцмережі Truth.

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"З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", – йдеться у повідомленні.

Таку заяву Трамп зробив під час оголошення співзасновника платіжної системи PayPal Кена Хауері послом США у Данії.

З 1867 року США кілька разів розглядали можливість або намагалися купити Гренландію – найбільший у світі острів, який не є континентом. Так і Трамп під час свого першого президентського терміну висловлював бажання купити Гренландію.

Данські чиновники тоді назвали цю ідею абсурдною, заявивши, що острів не продається. У відповідь на відмову Трамп скасував свій візит до Данії, наголошуючи, що Гренландія щороку завдає Данії значних фінансових збитків, але для США має стратегічну цінність.

Гренландія також цікава з політичного та економічного поглядів, оскільки розташована в Арктиці та багата на природні ресурси, зокрема золото, срібло, мідь, уран і нафту.

26 листопада 2024 року Трамп пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.

20 грудня він закликав ЄС зменшити торговельний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель американських нафти та газу. Він пригрозив введенням мит, якщо цього не станеться.

22 грудня Трамп звинуватив Панаму у встановленні "завищених зборів" за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління.