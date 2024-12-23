Трамп після претензій на Панамський канал заявив про "Гренландію під контролем США"
Обраний американський президент Дональд Трамп заявив, що США мають встановити контроль над Гренландією, яка зараз є територією Данії. Про це він написав у власній соцмережі Truth.
"З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", – йдеться у повідомленні.
Таку заяву Трамп зробив під час оголошення співзасновника платіжної системи PayPal Кена Хауері послом США у Данії.
З 1867 року США кілька разів розглядали можливість або намагалися купити Гренландію – найбільший у світі острів, який не є континентом. Так і Трамп під час свого першого президентського терміну висловлював бажання купити Гренландію.
Данські чиновники тоді назвали цю ідею абсурдною, заявивши, що острів не продається. У відповідь на відмову Трамп скасував свій візит до Данії, наголошуючи, що Гренландія щороку завдає Данії значних фінансових збитків, але для США має стратегічну цінність.
Гренландія також цікава з політичного та економічного поглядів, оскільки розташована в Арктиці та багата на природні ресурси, зокрема золото, срібло, мідь, уран і нафту.
- 26 листопада 2024 року Трамп пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.
- 20 грудня він закликав ЄС зменшити торговельний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель американських нафти та газу. Він пригрозив введенням мит, якщо цього не станеться.
- 22 грудня Трамп звинуватив Панаму у встановленні "завищених зборів" за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління.