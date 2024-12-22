Трамп пригрозив повернути Панамський канал до США через "завищені збори"
Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у встановленні "завищених зборів" за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління.
"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", – написав Трамп у Truth Social.
Він заявив, що Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди. Це сталося за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.
"Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі та без питань", – наголосив обраний президент США.
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- 20 грудня він закликав ЄС зменшити торгівельний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель американських нафти та газу. Він пригрозив введенням мит, якщо цього не станеться.