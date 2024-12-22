Трамп пригрозив повернути Панамський канал до США через "завищені збори"

Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди у 1977 році

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у встановленні "завищених зборів" за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління.

"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", – написав Трамп у Truth Social.

Він заявив, що Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди. Це сталося за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.

"Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі та без питань", – наголосив обраний президент США.

26 листопада 2024 року Трамп пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.

20 грудня він закликав ЄС зменшити торгівельний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель американських нафти та газу. Він пригрозив введенням мит, якщо цього не станеться.