Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в США из-за "завышенных сборов"

Панамский канал был передан США под контроль Панамы в рамках международного соглашения в 1977 году

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Панаму в установлении "завышенных сборов" за пользование Панамским каналом и предупредил, что потребует его возвращения под контроль США, если страна не обеспечит надлежащее управление.

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"Сборы, взимаемые Панамой, уморительны, особенно если принять во внимание чрезвычайную щедрость, проявленную в отношении Панамы со стороны США", – написал Трамп в Truth Social.

Он заявил, что Панамский канал был передан США под контроль Панамы в рамках международного соглашения. Это произошло во времена президента США Джимми Картера и лидера Панамы Омара Торрихоса в 1977 году.

"Если принципы как моральные, так и юридические этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, тогда мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов", – подчеркнул избранный президент США.

26 ноября 2024 года Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после начала своего срока.

20 декабря он призвал ЕС снизить торговый дефицит с США путем масштабных закупок американских нефти и газа. Он пригрозил введением пошлин, если этого не произойдет.