Прем'єр Гренландії відповів Трампу: Ми не продаємось
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь на слова новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що острів не продається. Про це повідомляє Reuters.
"Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не продаватимемося. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – заявив Егеде в письмовому коментарі.
Зазначається, що міністерство закордонних справ Данії та канцелярія прем'єр-міністра не прокоментували заяву Трампа.
Водночас член парламенту Гренландії з опозиційної Консервативної партії Расмус Ярлов заявив, що уряд Данії має чітко заявити, що контроль на острові не обговорюється і не може обговорюватися.
"Гренландія – данська. Так було з 1380 року. Це визнано і незаперечно міжнародною спільнотою, зокрема США. Цілком неприйнятно, щоб так званий союзник погрожував взяти під контроль нашу територію. Це несумісно із союзництвом", – написав Ярлов у соцмережі.
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