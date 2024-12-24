Прем'єр Гренландії відповів Трампу: Ми не продаємось

Опозиція острова вважає, що влада Данії має чітко визначити, що переговорів щодо острова бути не може

Муте Егеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь на слова новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що острів не продається. Про це повідомляє Reuters.

"Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не продаватимемося. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – заявив Егеде в письмовому коментарі.

Зазначається, що міністерство закордонних справ Данії та канцелярія прем'єр-міністра не прокоментували заяву Трампа.

Водночас член парламенту Гренландії з опозиційної Консервативної партії Расмус Ярлов заявив, що уряд Данії має чітко заявити, що контроль на острові не обговорюється і не може обговорюватися.

"Гренландія – данська. Так було з 1380 року. Це визнано і незаперечно міжнародною спільнотою, зокрема США. Цілком неприйнятно, щоб так званий союзник погрожував взяти під контроль нашу територію. Це несумісно із союзництвом", – написав Ярлов у соцмережі.