Fox News: Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

Трамп заявив Трюдо, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то він запровадить 25% мита на всі канадські товари

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, аби його країна стала 51-м штатом Америки, а сам Трюдо — її губернатором, якщо той не може розв'язати проблеми з мігрантами та торгівлею. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

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У матеріалі йдеться, що в п’ятницю, 29 листопада, Трюдо прилетів до Мар-а-Лаго без попередження після того, як Трамп погрожував запровадити різкі мита на канадську продукцію. Зокрема, новообраний президент США обіцяє запровадити 25% мита для Канади та Мексики через їх неспроможність приборкати потік нелегальних іммігрантів та наркотиків до США.

Fox News оприлюднив деталі зустрічі політиків, яку Трамп назвав "дуже продуктивною". В центрі їхньої уваги були питання тарифів, безпеки кордонів і торгового дефіциту.

За словами двох співрозмовників, Трамп, попри сердечність і привітність, був дуже прямим, коли йшлося про те, чого він хоче від свого колеги з Канади.

Трамп сказав Трюдо, що Канада "провалила" кордон США, пропустивши велику кількість наркотиків і людей, включно з нелегальними іммігрантами з понад 70 різних країн.

Під час розмови новообраний президент США заявив, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то першого ж дня після інавгурації республіканець запровадить 25% мита на всі канадські товари.

Канадський прем’єр відповів, що це вб’є економіку країни, на що Трамп запропонував йому, аби Канада стала 51-м штатом США. Як стверджують співрозмовники Fox News, це викликало нервовий сміх у Трюдо та інших присутніх під час розмови.

Але він продовжив, сказавши Трюдо, що прем’єр-міністр – краща посада, хоча він все ще може бути губернатором 51-го штату.

Трамп наголосив: якщо канадський прем'єр не зможе виконати його список вимог, не утискаючи водночас інтереси США в торгівлі, то, можливо, Канаді справді варто стати штатом або двома штатами, а Трюдо – губернатором.