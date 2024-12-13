У Канаді відреагували на заяву Трампа про 51-й штат: "Несмішний жарт"
Лідерка канадської Партії зелених Елізабет Мей назвала заяву новообраного президента США Дональда Трампа про Канаду як 51-й американський штат "несмішним жартом". Про це повідомляє The Hill.
"Я повинна сказати, що якщо ця історія з 51-м штатом була жартом, то вона несмішна. І я виявила, що обговорення цієї теми в соціальних мережах змушує мене все більше нервувати", – сказала Мей.
Депутатка закликала до єдності всіх партій у Канаді, щоб захистити репутацію країни на світовій арені. На її думку, канадці мають бути "дуже обережними" з новообраним президентом США.
Мей також зазначила, що лідери опозиційних партій та всі елементи політичного керівного кола країни мають об'єднатися, щоб переконатися в тому, що не буде створено жодних "тріщин", які б дозволили говорити про Канаду "те, що не відповідає дійсності".
- 3 грудня Дональд Трамп запропонував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, щоб його країна стала 51-м штатом Америки, а сам Трюдо — її губернатором, якщо той не може розв'язувати проблеми з мігрантами та торгівлею.
- 12 грудня в Канаді заявили, що можуть припинити постачання електроенергії до США через мита Трампа.