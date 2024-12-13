У Канаді відреагували на заяву Трампа про 51-й штат: "Несмішний жарт"

Канадська депутатка заявила, що з Трампом треба бути обережнішими

Елізабет Мей (Фото: x.com / ElizabethMay)

Лідерка канадської Партії зелених Елізабет Мей назвала заяву новообраного президента США Дональда Трампа про Канаду як 51-й американський штат "несмішним жартом". Про це повідомляє The Hill.

"Я повинна сказати, що якщо ця історія з 51-м штатом була жартом, то вона несмішна. І я виявила, що обговорення цієї теми в соціальних мережах змушує мене все більше нервувати", – сказала Мей.

Депутатка закликала до єдності всіх партій у Канаді, щоб захистити репутацію країни на світовій арені. На її думку, канадці мають бути "дуже обережними" з новообраним президентом США.

Мей також зазначила, що лідери опозиційних партій та всі елементи політичного керівного кола країни мають об'єднатися, щоб переконатися в тому, що не буде створено жодних "тріщин", які б дозволили говорити про Канаду "те, що не відповідає дійсності".