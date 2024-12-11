Парламент Канади затвердив допомогу Україні майже на $600 млн
Парламент Канади затвердив 764 млн канадських доларів ($587 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Укрінформ.
Виділені кошти будуть використані на боєприпаси, навчання та інші засоби, необхідні Україні для "для перемоги", зазначив міністр оборони Канади Білл Блер.
Зазначається, що ці кошти є частиною великого бюджетного документа на 21 млрд канадських доларів. Уряд після схвалення цього документу зможе витратити ці гроші на різні цілі, зокрема на національну оборону.
До документа включено 400 млн канадських доларів (близько $307 млн) на фінансову допомогу Україні, яка буде виділена зі спеціального рахунку МВФ. Також затверджено 45 млн канадських доларів (близько $35 млн) на гуманітарне розмінування та "зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".
- 8 грудня Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки ж допомоги від США після його інавгурації.
- 10 грудня повідомлялося, що США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ.
- 11 грудня стало відомо, що Держдеп США схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на $266 млн.