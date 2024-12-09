Україна отримає від союзників партію САУ Caesar на рік раніше запланованого

Франція та Данія планували передати Україні самохідні артилерійські установки у 2026 році, але зроблять це у 2025-му

САУ Caesar (Фото: Міноборони Данії)

Данія спільно з Францією пришвидшують постачання самохідних артилерійських установок Caesar для України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.

Спочатку САУ планували передати у 2026 році, однак тепер постачання очікується вже у 2025 році, проінформували у відомстві.

"Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала більше артилерії вже наступного року", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен, своєю чергою, висловив надію на те, що інші держави наслідують приклад Данії.

"Війна в Україні перебуває у критичній фазі. Дуже важливо, щоб ми підтримували Україну якомога більше. Європа повинна прискорити темпи, і сьогоднішнім пакетом пожертв Данія реагує на конкретні запити України та вкотре демонструє, що Данія перебуває на передовій боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад", – наголосив Расмуссен.

4 жовтня 2024 року глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що французько-німецький виробник зброї KNDS підписав контракт на постачання 12 САУ Caesar для України.

20 жовтня він заявив, що Париж купить Україні Caesar за доходи від заморожених російських активів.