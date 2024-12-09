Україна отримає від союзників партію САУ Caesar на рік раніше запланованого
Данія спільно з Францією пришвидшують постачання самохідних артилерійських установок Caesar для України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.
Спочатку САУ планували передати у 2026 році, однак тепер постачання очікується вже у 2025 році, проінформували у відомстві.
"Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала більше артилерії вже наступного року", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен, своєю чергою, висловив надію на те, що інші держави наслідують приклад Данії.
"Війна в Україні перебуває у критичній фазі. Дуже важливо, щоб ми підтримували Україну якомога більше. Європа повинна прискорити темпи, і сьогоднішнім пакетом пожертв Данія реагує на конкретні запити України та вкотре демонструє, що Данія перебуває на передовій боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад", – наголосив Расмуссен.