Швеція і Данія закуповують понад 200 нових БМП CV90, частину передадуть ЗСУ

БМП CV90 (Фото: Wikipedia)

У п’ятницю, 6 грудня, Швеція та Данія підписали спільний контракт із виробником військової техніки BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 бойових машин піхоти CV90 MKIIIC. Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

Вартість машин становить 25 млрд шведських крон, що еквівалентно $2,3 млрд.

З них 115 буде доставлено до Данії, а 50 – до Швеції на заміну БМП, які раніше були подаровані Україні. Решту 40 автомобілів буде придбано для постачання Збройним Силам України та профінансовано коштом попередніх пожертв Данії та Швеції.

"Ці інвестиції дадуть змогу отримати більше шведських бойових машин, щоб зробити Європу – і особливо Україну – безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і сильним надбанням нашої національної та колективної оборони", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Досвід України показує, що CV90 високо цінується. Бронетранспортер забезпечує високий рівень захисту і рятував життя солдатів при прямих попаданнях. CV9035 MKIIIC оснащено найновішою вежею, яка забезпечує екіпажу покращену обізнаність щодо ситуації та підвищену мобільність, захист та ефективність проти ворожих цілей.

CV90 вже придбали 10 країн – Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

Швеція передала Україні 50 CV90 у межах свого 10-го пакета допомоги.