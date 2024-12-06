Швеция и Дания закупают более 200 новых БМП CV90, часть передадут ВСУ

БМП CV90 (Фото: Wikipedia)

В пятницу, 6 декабря, Швеция и Дания подписали общий контракт с производителем военной техники BAE Systems Hägglunds на закупку 205 боевых машин пехоты CV90 MKIIIC. Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

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Стоимость машин составляет 25 млрд шведских крон, что эквивалентно $2,3 млрд.

Из них 115 будут доставлены в Данию, а 50 – в Швецию взамен БМП, которые ранее были подарены Украине. Остальные 40 автомобилей будут приобретены для поставки Вооруженным Силам Украины и профинансированы на средства предыдущих пожертвований Дании и Швеции.

"Эти инвестиции позволят получить больше шведских боевых машин, чтобы сделать Европу – и особенно Украину – более безопасной. Шведская оборонная промышленность является уникальным и сильным достоянием нашей национальной и коллективной обороны", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Опыт Украины показывает, что CV90 ценится высоко. Бронетранспортер обеспечивает высокий уровень защиты и спасал жизнь солдат при прямых попаданиях. CV9035 MKIIIC оснащен новейшей башней, которая обеспечивает экипажу улучшенную осведомленность о ситуации и повышенную мобильность, защиту и эффективность против вражеских целей.

CV90 уже приобрели 10 стран – Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина.

Швеция передала Украине 50 CV90 в рамках своего 10-го пакета помощи.