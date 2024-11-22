Швеция выделит Украине деньги на дальнобойные ракеты и дроны

"Украина четко реализует свое право на самооборону согласно международному праву. Поддержка Украины не является эскалацией", – заявил министр Йонсон

Рустем Умеров и Пол Йонсон (Фото: X шведского министра)

Вскоре Швеция выделит средства, чтобы Украина могла производить дальнобойные ракеты и дроны, сообщил шведский министр обороны Пол Йонсен на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

По словам Йонсена, это произойдет по "датской модели" – то есть, средства будут направлены в украинскую оборонную промышленность, чтобы и получила возможность создавать больше собственных систем вооружений, что увеличивает индустриальную базу в Украине и Европе.

Также чиновник напомнил, что Швеция не давала Украине ограничений на использование пожертвованных ею денег и вооружений, в частности, не ограничивала использование на территории России.

"Украина четко реализует свое право на самооборону согласно международному праву. Поддержка Украины не является эскалацией", – отметил министр.

Накануне, 19 ноября, премьер Дании Мэтте Фредериксен объявила о новом пакете военной помощи – более 130 млн евро прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, прежде всего на дальнобойные военные способности.