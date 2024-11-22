Швеция выделит Украине деньги на дальнобойные ракеты и дроны
Вскоре Швеция выделит средства, чтобы Украина могла производить дальнобойные ракеты и дроны, сообщил шведский министр обороны Пол Йонсен на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
По словам Йонсена, это произойдет по "датской модели" – то есть, средства будут направлены в украинскую оборонную промышленность, чтобы и получила возможность создавать больше собственных систем вооружений, что увеличивает индустриальную базу в Украине и Европе.
Также чиновник напомнил, что Швеция не давала Украине ограничений на использование пожертвованных ею денег и вооружений, в частности, не ограничивала использование на территории России.
"Украина четко реализует свое право на самооборону согласно международному праву. Поддержка Украины не является эскалацией", – отметил министр.
Накануне, 19 ноября, премьер Дании Мэтте Фредериксен объявила о новом пакете военной помощи – более 130 млн евро прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, прежде всего на дальнобойные военные способности.
Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей, впоследствии такую форму помощи стали называть "датской моделью".
В частности, 15 сентября глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы .