Швеція виділить Україні гроші на далекобійні ракети та дрони

"Україна чітко реалізує своє право на самооборону згідно з міжнародним правом. Підтримка України не є ескалацією", – заявив міністр оборони королівства

Рустем Умєров та Пол Йонсон (Фото: X шведського міністра)

Невдовзі Швеція виділить кошти на те, щоб Україна могла виробляти далекобійні ракети та дрони, повідомив шведський міністр оборони Пол Йонсон на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

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За словами Йонсона, це відбудеться за "данською моделлю" – тобто кошти будуть спрямовані в українську оборонну промисловість, щоб та отримала можливість створювати більше власних систем озброєнь, що збільшує індустріальну базу в Україні та Європі.

Також чиновник нагадав, що Швеція не давала Україні обмежень на використання пожертвуваних нею грошей та озброєнь, зокрема не обмежувала використання на території Росії.

"Україна чітко реалізує своє право на самооборону згідно з міжнародним правом. Підтримка України не є ескалацією", – зазначив міністр.

Напередодні, 19 листопада, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила про новий пакет військової допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності.