Швеція виділить Україні гроші на далекобійні ракети та дрони
Невдовзі Швеція виділить кошти на те, щоб Україна могла виробляти далекобійні ракети та дрони, повідомив шведський міністр оборони Пол Йонсон на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.
За словами Йонсона, це відбудеться за "данською моделлю" – тобто кошти будуть спрямовані в українську оборонну промисловість, щоб та отримала можливість створювати більше власних систем озброєнь, що збільшує індустріальну базу в Україні та Європі.
Також чиновник нагадав, що Швеція не давала Україні обмежень на використання пожертвуваних нею грошей та озброєнь, зокрема не обмежувала використання на території Росії.
"Україна чітко реалізує своє право на самооборону згідно з міжнародним правом. Підтримка України не є ескалацією", – зазначив міністр.
Напередодні, 19 листопада, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила про новий пакет військової допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності.
Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників, згодом таку форму допомоги почали називати "данською моделлю".
Зокрема, 15 вересня голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.