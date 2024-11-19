Данія інвестує понад 130 млн євро на в українську оборонку. Зеленський: Передусім на далекобійність

У межах двосторонніх безпекових угод країна вже виділила 8 млрд євро на військову допомогу Україні до 2028 року

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: ОП)

Данія оголосила новий пакет допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності. Про це під час пресконференції повідомили прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні я рада оголосити новий пакет допомоги – понад 130 млн євро напряму в українську оборонну промисловість. Тому що ми вже бачимо, на що здатна ваша оборонна промисловість, ми розуміємо, що ці інвестиції призводять до реального впливу на полі бою", – заявила політикиня.

За її словами, підтримка Данії буде надовго – у межах двосторонніх безпекових угод країна вже виділила 8 млрд євро на військову допомогу Україні до 2028 року.

Щодо нової підтримки, Зеленський зазначив: "Цей пакет передусім на дуже необхідні нашій державі далекобійні можливості".

Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 15 вересня, голова Міноборони королівства Трольс Лунд Пульсен повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.