Данія інвестує понад 130 млн євро на в українську оборонку. Зеленський: Передусім на далекобійність
Данія оголосила новий пакет допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності. Про це під час пресконференції повідомили прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні я рада оголосити новий пакет допомоги – понад 130 млн євро напряму в українську оборонну промисловість. Тому що ми вже бачимо, на що здатна ваша оборонна промисловість, ми розуміємо, що ці інвестиції призводять до реального впливу на полі бою", – заявила політикиня.
За її словами, підтримка Данії буде надовго – у межах двосторонніх безпекових угод країна вже виділила 8 млрд євро на військову допомогу Україні до 2028 року.
Щодо нової підтримки, Зеленський зазначив: "Цей пакет передусім на дуже необхідні нашій державі далекобійні можливості".
Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 15 вересня, голова Міноборони королівства Трольс Лунд Пульсен повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.
- До кінця 2024 року для Сил оборони закуплять українські далекобійні дрони, ПТРК, ракети та артилерійські установки у межах "данської моделі" фінансування оборонної промисловості.
- 19 листопада під час виступу у Верховній Раді Зеленський повідомив, що поставив завдання українським виробникам виготовити 3000 крилатих ракет та 30 000 далекобійних дронів.
- Згодом голова держави заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS.