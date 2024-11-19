Дания инвестирует более 130 млн евро в ОПК Украины. Зеленский: Прежде всего дальнобойность
Дания объявила новый пакет помощи – более 130 млн евро прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, прежде всего на дальнобойные военные способности. Об этом во время пресс-конференции сообщили премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и президент Владимир Зеленский.
"Сегодня я рада объявить новый пакет помощи – более 130 млн евро напрямую в украинскую оборонную промышленность. Потому что мы уже видим, на что способна ваша оборонная промышленность, мы понимаем, что эти инвестиции приводят к реальному влиянию на поле боя", – заявила политик.
По ее словам, поддержка Дании будет надолго – в рамках двусторонних договоров о безопасности страна уже выделила 8 млрд евро на военную помощь Украине до 2028 года.
Относительно новой поддержки, Зеленский отметил: "Этот пакет, прежде всего, на очень необходимые нашему государству дальнобойные возможности".
Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, 15 сентября глава Минобороны королевства Трольс Лунд Пульсен сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.
- До конца 2024 года для сил обороны закупят украинские дальнобойные дроны, ПТРК, ракеты и артиллерийские установки в рамках "датской модели" финансирования оборонной промышленности.
- 19 ноября во время выступления в Верховной Раде Зеленский сообщил, что поставил задачу украинским производителям изготовить 3000 крылатых ракет и 30 000 дальнобойных дронов.
- Впоследствии глава государства заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACMS.