К поставке в ВСУ были допущены шведские бронетранспортеры PbV 302: характеристики

Имеет 20-мм автоматическую пушку, которая также устанавливается и на самолеты, а еще может разгоняться до более 60 км/ч

PbV 302 (Фото: Jorchr)

Министерство обороны допустило к поставке в ВСУ шведский бронетранспортер PbV 302. Об этом сообщило само украинское оборонное ведомство.

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Минобороны допустило к поставке в ВСУ бронетранспортер PbV 302 – это боевая машина на гусеничном шасси, разработанная шведской компанией Hägglund & Söner.

Эта техника была на вооружении шведской армии до 2014 года, в боях была применена во время войн в Боснии и Косово.

PbV 302 весит более 13 тонн, но его широкие гусеницы позволяют ему создавать меньшее давление на грунт, чем трактор. Благодаря этому бронетранспортер может двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам (в частности болоту и песку), а также преодолевать водные препятствия.

Этот бронетранспортер имеет 20-мм автоматическую пушку Hispano-Suiza, которая также устанавливается и на самолеты. Кроме того, PbV 302 имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противообломочным подбоем и внешними керамическими элементами, а его лобовая броня может выдержать прямое попадание 20-мм снарядом.

При этом этот бронетранспортер может разгоняться до скорости более 60 километров в час благодаря дизельному двигателю в 270 лошадиных сил.

С начала российского полномасштабного вторжения Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад по принципу MRAP.

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