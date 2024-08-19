До постачання у ЗСУ допустили шведські бронетранспортери PbV 302: характеристики

Має 20-мм автоматичну гармату, що також встановлюється й на літаки, а ще може розганятися до понад 60 км/год

PbV 302 (Фото: Jorchr)

Міністерство оборони допустило до постачання у ЗСУ шведський бронетранспортер PbV 302. Про це повідомило саме українське оборонне відомство.

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Міноборони допустило до постачання в ЗСУ бронетранспортер PbV 302 – це бойова машина на гусеничному шасі, розроблена шведською компанією Hägglund & Söner.

Ця техніка була на озброєнні шведської армії до 2014 року, у боях була застосована під час воєн у Боснії та Косово.

PbV 302 має вагу понад 13 тонн, але його широкі гусениці дозволяють йому створювати менший тиск на ґрунт, аніж трактор. Завдяки цьому бронетранспортер може рухатися складним бездоріжжям, м’якими та сипучими ґрунтами (зокрема болотом і піском), а також долати водні перешкоди.

Цей бронетранспортер має 20-мм автоматичну гармату Hispano-Suiza, що також встановлюється й на літаки. Окрім цього PbV 302 мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм та зовнішніми керамічними елементами, а його лобова броня може витримати пряме влучання 20-мм снарядом.

При цьому цей бронетранспортер може розганятися до швидкості понад 60 кілометрів на годину завдяки дизельному двигуну у 270 кінських сил.

З початку російського повномасштабного вторгнення, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок за принципом MRAP.

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