Украина получит от союзников партию САУ Caesar на год раньше запланированного

Франция и Дания планировали передать Украине самоходные артиллерийские установки в 2026 году, но сделают это в 2025 году

САУ Caesar (Фото: Минобороны Дании)

Дания совместно с Францией ускоряет поставки самоходных артиллерийских установок Caesar для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Дании.

Сначала САУ планировалось передать в 2026 году, однако теперь поставки ожидаются уже в 2025 году, проинформировали в ведомстве.

"Артиллерийские системы пользуются большим спросом в Украине, поэтому я рад, что теперь Дания может внести свой вклад в то, чтобы Украина получила больше артиллерии уже в следующем году", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен, в свою очередь, выразил надежду на то, что другие государства последуют примеру Дании.

"Война в Украине находится в критической фазе. Очень важно, чтобы мы поддерживали Украину как можно больше. Европа должна ускорить темпы, и сегодняшним пакетом пожертвований Дания реагирует на конкретные запросы Украины и демонстрирует, что Дания находится на передовой борьбе Украины за свободу. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру", – подчеркнул Расмуссен.

4 октября 2024 года глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что французско-германский производитель оружия KNDS подписал контракт на поставку 12 САУ Caesar для Украины.

20 октября он заявил, что Париж купит Украине Caesar за доходы от замороженных российских активов.