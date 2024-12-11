Держдеп США схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на $266 млн
Державний департамент США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн. Про це повідомляється на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.
У документі зазначено, що офіційний Київ звернувся з проханням про надання необхідних послуг та обладнання для обслуговування й підтримки експлуатації літаків F-16.
Серед них такі:
→ об’єднана система планування місій (JMPS);
→ пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
→ модифікації та технічна підтримка;
→ програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
→ запасні частини до літаків та їхніх двигунів;
→ підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;
→ програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставлення;
→ підготовка персоналу та навчальне обладнання;
→ технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.
Метою угоди є зміцнення обороноздатності України для протидії поточним і майбутнім загрозам, особливо у сфері повітряної безпеки, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що це рішення відповідає зовнішньополітичним інтересам США, які спрямовані на підтримку стабільності та безпеки союзників у Європі.
Основними підрядниками зазначені компанії:
→ Sabena (Шарлеруа, Бельгія);
→ Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США);
→ Pratt & Whitney (Іст-Гартфорд, штат Коннектикут, США).
- 17 листопада 2024 року стало відомо, що українські пілоти F-16 збили близько 10 цілей під час російської атаки.
- 19 листопада повідомлялося, що Данія вже передала Україні шість F-16, на черзі ще 13 винищувачів.
- 7 грудня президент Зеленський заявив, що друга партія літаків від Данії вже в Україні.