Держдеп США схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на $266 млн

У документі зазначено, що Київ звернувся з проханням про надання послуг та обладнання для обслуговування F-16

Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

Державний департамент США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн. Про це повідомляється на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

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У документі зазначено, що офіційний Київ звернувся з проханням про надання необхідних послуг та обладнання для обслуговування й підтримки експлуатації літаків F-16.

Серед них такі:

→ об’єднана система планування місій (JMPS);

→ пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

→ модифікації та технічна підтримка;

→ програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

→ запасні частини до літаків та їхніх двигунів;

→ підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;

→ програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставлення;

→ підготовка персоналу та навчальне обладнання;

→ технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

Метою угоди є зміцнення обороноздатності України для протидії поточним і майбутнім загрозам, особливо у сфері повітряної безпеки, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що це рішення відповідає зовнішньополітичним інтересам США, які спрямовані на підтримку стабільності та безпеки союзників у Європі.

Основними підрядниками зазначені компанії:

→ Sabena (Шарлеруа, Бельгія);

→ Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США);

→ Pratt & Whitney (Іст-Гартфорд, штат Коннектикут, США).

17 листопада 2024 року стало відомо, що українські пілоти F-16 збили близько 10 цілей під час російської атаки.

19 листопада повідомлялося, що Данія вже передала Україні шість F-16, на черзі ще 13 винищувачів.

7 грудня президент Зеленський заявив, що друга партія літаків від Данії вже в Україні.