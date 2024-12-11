Держдеп США схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на $266 млн
Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

Державний департамент США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн. Про це повідомляється на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

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У документі зазначено, що офіційний Київ звернувся з проханням про надання необхідних послуг та обладнання для обслуговування й підтримки експлуатації літаків F-16.

Серед них такі:

об’єднана система планування місій (JMPS);

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

модифікації та технічна підтримка;

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини до літаків та їхніх двигунів;

підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;

програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставлення;

підготовка персоналу та навчальне обладнання;

технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

Метою угоди є зміцнення обороноздатності України для протидії поточним і майбутнім загрозам, особливо у сфері повітряної безпеки, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що це рішення відповідає зовнішньополітичним інтересам США, які спрямовані на підтримку стабільності та безпеки союзників у Європі.

Основними підрядниками зазначені компанії:

Sabena (Шарлеруа, Бельгія);

Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США);

Pratt & Whitney (Іст-Гартфорд, штат Коннектикут, США).

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