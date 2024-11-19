Данія вже передала Україні шість F-16, на черзі ще 13 винищувачів
Данія уже передала Україні шість багатоцільових винищувачів F-16, буде ще дві партії літаків. Про це повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції з президентом Володимиром Зеленським.
За словами Фредеріксен, плани Данії щодо F-16 не змінилися.
"Ми навчаємо [пілотів] з серпня минулого року – і це йшло складно, але ми змогли навчати, процес іде", – розповіла вона.
Загалом країна планує надати Україні 19 літаків (з урахуванням вже переданих шести).
Раніше, у червні, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що до кінця 2024 року країна завершить навчання українських пілотів на F-16.
- До кінця 2024 року для Сил оборони закуплять українські далекобійні дрони, ПТРК, ракети та артилерійські установки у межах "данської моделі" фінансування оборонної промисловості.
- 19 листопада Данія оголосила новий пакет допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності.