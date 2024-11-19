Данія вже передала Україні шість F-16, на черзі ще 13 винищувачів

F-16 на озброєнні Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Данія уже передала Україні шість багатоцільових винищувачів F-16, буде ще дві партії літаків. Про це повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Фредеріксен, плани Данії щодо F-16 не змінилися.

"Ми навчаємо [пілотів] з серпня минулого року – і це йшло складно, але ми змогли навчати, процес іде", – розповіла вона.

Загалом країна планує надати Україні 19 літаків (з урахуванням вже переданих шести).

Раніше, у червні, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що до кінця 2024 року країна завершить навчання українських пілотів на F-16.