Дания уже передала Украине шесть F-16, на очереди еще 13 истребителей
Дания уже передала Украине шесть многоцелевых истребителей F-16, будут еще две партии самолетов. Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на конференции с президентом Владимиром Зеленским.
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По словам Фредериксен, планы Дании по F-16 не изменились.
"Мы учим [пилотов] с августа прошлого года – и это шло сложно, но мы смогли учить, процесс идет", – рассказала она.
В целом страна планирует предоставить Украине 19 самолетов (с учетом уже переданных шести).
Ранее, в июне, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что до конца 2024 года страна завершит обучение украинских пилотов на F-16.
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