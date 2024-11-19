Дания уже передала Украине шесть F-16, на очереди еще 13 истребителей

F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ (Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского)

Дания уже передала Украине шесть многоцелевых истребителей F-16, будут еще две партии самолетов. Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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По словам Фредериксен, планы Дании по F-16 не изменились.

"Мы учим [пилотов] с августа прошлого года – и это шло сложно, но мы смогли учить, процесс идет", – рассказала она.

В целом страна планирует предоставить Украине 19 самолетов (с учетом уже переданных шести).

Ранее, в июне, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что до конца 2024 года страна завершит обучение украинских пилотов на F-16.