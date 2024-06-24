Дания до конца 2024 года прекратит обучение украинских летчиков на истребителях F-16

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

До конца 2024 года Дания прекратит обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает издание Bloomberg.

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По словам главы оборонного ведомства Дании, страна завершит программу подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 в конце года в связи с переходом датских Военно-воздушных сил на новый тип самолета.

По итогам тренировочной программы, Дания в общей сложности подготовит около 20 украинских летчиков, отметил Поульсен.

"Мы будем переходить на полеты на F-35, поэтому нам нужно тратить на это силы, и потому мы не можем продолжать обучение украинских летчиков после 2024 года", – подчеркнул министр.

Поульсен заявил, что авиационная коалиция, в которую в частности входят США, Нидерланды и Дания, со следующего года должна найти альтернативные места для тренировки украинских летчиков в дополнение к уже созданному учебному центру в Румынии.

В августе 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов F-16.

23 февраля 2024 года Фредериксен заявила, что самолеты F-16 появятся в украинском небе к лету 2024 года.

22 февраля министр обороны Дании заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, но они должны прибыть летом.

21 апреля посол Дании в Украине подтвердил информацию о том, что истребители F-16 будут в Украине летом этого года.

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