Данія до кінця 2024 року припинить навчання українських льотчиків на винищувачах F-16

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

До кінця 2024 року Данія припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, передає видання Bloomberg.

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За словами очільника оборонного відомства Данії, країна завершить програму підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 наприкінці року у зв’язку з переходом данських Військово-повітряних сил на новий тип літака.

За підсумками тренувальної програми, Данія загалом підготує близько 20 українських льотчиків, зазначив Поульсен.

"Ми будемо переходити на польоти на F-35, тому нам потрібно витрачати на це сили, і тому ми не можемо продовжувати навчання українських льотчиків після 2024 року", – наголосив міністр.

Поульсен заявив, що авіаційна коаліція, до якої зокрема входять США, Нідерланди та Данія, з наступного року має знайти альтернативні місця для тренування українських льотчиків на додаток до вже створеного навчального центру в Румунії.

У серпні 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків F-16.

23 лютого 2024 року Фредеріксен заявила, що літаки F-16 з’являться в українському небі до літа 2024 року.

22 лютого міністр оборони Данії заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.

21 квітня посол Данії в Україні підтвердив інформацію про те, що винищувачі F-16 будуть в Україні влітку цього року.

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