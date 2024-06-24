Данія до кінця 2024 року припинить навчання українських льотчиків на винищувачах F-16
До кінця 2024 року Данія припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, передає видання Bloomberg.
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За словами очільника оборонного відомства Данії, країна завершить програму підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 наприкінці року у зв’язку з переходом данських Військово-повітряних сил на новий тип літака.
За підсумками тренувальної програми, Данія загалом підготує близько 20 українських льотчиків, зазначив Поульсен.
"Ми будемо переходити на польоти на F-35, тому нам потрібно витрачати на це сили, і тому ми не можемо продовжувати навчання українських льотчиків після 2024 року", – наголосив міністр.
Поульсен заявив, що авіаційна коаліція, до якої зокрема входять США, Нідерланди та Данія, з наступного року має знайти альтернативні місця для тренування українських льотчиків на додаток до вже створеного навчального центру в Румунії.
- У серпні 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків F-16.
- 23 лютого 2024 року Фредеріксен заявила, що літаки F-16 з’являться в українському небі до літа 2024 року.
- 22 лютого міністр оборони Данії заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.
- 21 квітня посол Данії в Україні підтвердив інформацію про те, що винищувачі F-16 будуть в Україні влітку цього року.
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