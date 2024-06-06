Україна просить союзників активізувати навчання українських льотчиків на F-16 – Politico

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Українські посадовці вимагають від США та інших союзників, щоб ті прискорили навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, які незабаром надійдуть до України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, які ознайомлені із запитом Києва.

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"Україна заявляє, що у неї є 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Проте адміністрація американського президента Джо Байдена заявила Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для приймання понад 12 пілотів одночасно", – пише видання.

Журналісти зазначають, що на двох інших базах у Данії та Румунії аналогічна проблема з доступними місцями для навчання українських льотчиків.

У матеріалі йдеться, що у ході серії зустрічей та дзвінків за останні кілька тижнів Україна офіційно звернулася до США з проханням навчити додаткових пілотів на базі в штаті Аризона. Однак Вашингтон заявив, що крім обмеженого простору інші країни очікують навчання пілотів на винищувачах F-16 на базі та що США не можуть порушити свої зобов'язання перед цими країнами.

"Ми розробили та впроваджуємо план навчання, який відповідає прогнозованим графікам розміщення літаків, які в кінцевому підсумку формуються низкою факторів, включно з потребами в технічному обслуговуванні та підтримці, вимогами до інфраструктури та допоміжного обладнання, а також термінами пошуку літаків та пропускною здатністю пілотів", – зазначив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Представниця Національної гвардії США Ерін Ганніган підтвердила, що кількість місць у програмі обмежена через зобов'язання щодо задоволення запитів на навчання військовослужбовців інших країн.

Politico з посиланням на колишнього чиновника Міністерства оборони, який бере участь у програмі, пише, що ще вісім українських льотчиків проходять підготовку в Данії. Але цей об’єкт планують закрити у 2025 році й більше не брати участь у навчаннях, оскільки Данія переходить на літаки F-35.

Виробник F-16 Lockheed Martin та його субпідрядник Draken також готуються до навчання пілотів на базі в Румунії, але ця програма дорога, а кількість місць буде обмежена, наголошують журналісти. Очікується, що до кінця цього року навчання закінчать 20 українських пілотів F-16 – половина з 40, необхідних для керування повною ескадрильєю з 20 реактивних літаків, зазначає видання.

7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі.

24 травня стало відомо, що перша група бойових пілотів з України завершила навчання на винищувачах F-16, яке проходило в США.

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