Украина просит союзников активизировать обучение украинских летчиков на F-16 – Politico

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Украинские должностные лица требуют от США и других союзников, чтобы те ускорили обучение украинских летчиков на истребителях F-16, которые скоро поступят в Украину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех неназванных собеседников, ознакомленных с запросом Киева.

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"Украина заявляет, что у нее есть 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США. Однако администрация американского президента Джо Байдена заявила Киеву, что в ее программе в Аризоне не хватает мест для приема более 12 пилотов одновременно", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что на двух других базах в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения украинских летчиков.

В материале говорится, что в ходе серии встреч и звонков за последние несколько недель Украина официально обратилась в США с просьбой обучить дополнительных пилотов на базе в штате Аризона. Однако Вашингтон заявил, что кроме ограниченного пространства другие страны ожидают обучение пилотов на истребителях F-16 на базе и США не могут нарушить свои обязательства перед этими странами.

"Мы разработали и внедряем план обучения, отвечающий прогнозируемым графикам размещения самолетов, которые в конечном итоге формируются рядом факторов, включая потребности в техническом обслуживании и поддержке, требования к инфраструктуре и вспомогательному оборудованию, а также сроки поиска самолетов и пропускную способность пилотов", – отметил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

Представитель Национальной гвардии США Эрин Ханниган подтвердила, что количество мест в программе ограничено из-за обязательств по удовлетворению запросов на обучение военнослужащих других стран.

Politico со ссылкой на бывшего чиновника Министерства обороны, участвующего в программе, пишет, что еще восемь украинских летчиков проходят подготовку в Дании. Но этот объект планируется закрыть в 2025 году и больше не участвовать в обучении, поскольку Дания переходит на самолеты F-35.

Производитель F-16 Lockheed Martin и его субподрядчик Draken также готовятся к обучению пилотов на базе в Румынии, но эта программа дорогая, а количество мест будет ограничено, отмечают журналисты. Ожидается, что к концу этого года обучение закончат 20 украинских пилотов F-16 – половина из 40, необходимых для управления полной эскадрильей из 20 реактивных самолетов, отмечают журналисты.

7 мая спикер ВС Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе.

24 мая стало известно, что первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, которое проходило в США.

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