Зеленський: В Україну прибула друга партія літаків F-16

Президент не став називати кількість літаків, які були передані від Данії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Данія передала Україні другу партію літаків F-16. Вони вже в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи людей та інфраструктуру. Після передання другої партії повітряний щит України посилений додатково.

Зеленський підкреслив, що якби всі партнери були такими рішучими, то вже вдалося б "унеможливити російський терор".

"Метте [Фредеріксен], дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", – резюмував президент.