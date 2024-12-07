Зеленський: В Україну прибула друга партія літаків F-16

Зеленський: В Україну прибула друга партія літаків F-16оновлено
Данія передала Україні другу партію літаків F-16. Вони вже в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.
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Президент зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи людей та інфраструктуру. Після передання другої партії повітряний щит України посилений додатково.
Зеленський підкреслив, що якби всі партнери були такими рішучими, то вже вдалося б "унеможливити російський терор".
"Метте [Фредеріксен], дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", – резюмував президент.
- 14 листопада президент Польщі Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29.
- 17 листопада стало відомо, що українські пілоти F-16 збили близько 10 цілей під час російської атаки.
- 19 листопада повідомлялося, що Данія вже передала Україні шість F-16, на черзі ще 13 винищувачів.