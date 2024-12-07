Зеленський: В Україну прибула друга партія літаків F-16
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Данія передала Україні другу партію літаків F-16. Вони вже в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Президент зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи людей та інфраструктуру. Після передання другої партії повітряний щит України посилений додатково.

Зеленський підкреслив, що якби всі партнери були такими рішучими, то вже вдалося б "унеможливити російський терор".

"Метте [Фредеріксен], дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", – резюмував президент.

Читайте також
Зеленський розповів, скільки ракет збили літаки F-16 під час останньої масованої атаки
Володимир ЗеленськийданіяF-16