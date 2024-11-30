Зеленський розповів, скільки ракет збили літаки F-16 під час останньої масованої атаки
Президент Володимир Зеленський розповів про роботу F-16 літаків від союзників в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
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За його словами, вони брали участь у відбитті нещодавньої масованої атаки на Україну.
"Знищили сім балістичних дві ночі тому. Сім, які йшли на інфраструктуру, цивільну інфраструктуру", – сказав президент.
Зеленський зазначив, що винищувачі від союзників працюють на сьогодні "дуже добре, переважно відмінно". Однак їхня кількість все ще залишається обмеженою.
- 17 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що пілоти F-16 збили близько десяти цілей під час російської атаки.
- 19 листопада повідомлялося, що Данія передала Україні шість літаків F-16, а на черзі ще 13 таких винищувачів.
- Армія Росії в ніч проти 28 листопада атакувала Україну ракетами та дронами. Згодом у Києві рятувальники виявили уламки російської ракети Х-55.