Зеленський розповів, скільки ракет збили літаки F-16 під час останньої масованої атаки

Український лідер зазначив, що попри хорошу роботу, американських винищувачів в Україні мало

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський розповів про роботу F-16 літаків від союзників в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

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За його словами, вони брали участь у відбитті нещодавньої масованої атаки на Україну.

"Знищили сім балістичних дві ночі тому. Сім, які йшли на інфраструктуру, цивільну інфраструктуру", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що винищувачі від союзників працюють на сьогодні "дуже добре, переважно відмінно". Однак їхня кількість все ще залишається обмеженою.