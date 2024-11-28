Рятувальники знайшли у Києві уламки російської ракети Х-55 – фото

Уламки не несли прямої загрози населенню, зазначили у ДСНС

Уламки ракети (Фото: ДСНС)

В одному з районів Києва піротехніки виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Уламки виявили фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС. Зазначається, що вони не становили прямої загрози для населення, однак все одно потребували знешкодження.

Українцям також нагадали, як треба себе поводити в разі знахідки підозрілого предмета:

→ не підходити до нього та не торкатися;

→ повідомити про знахідку рятувальникам та правоохоронцям за номерами 101 або 102.