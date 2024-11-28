Спасатели обнаружили в Киеве обломки российской ракеты Х-55 – фото
В одном из районов Киева пиротехники обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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Обломки обнаружили специалисты пиротехнического подразделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Отмечается, что они не представляли прямой угрозы населению, однако все равно нуждались в обезвреживании.
Украинцам также напомнили, как нужно себя вести в случае находки подозрительного предмета:
→ не подходить к нему и не прикасаться;
→ сообщить о находке спасателям и правоохранителям по номерам 101 или 102.
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