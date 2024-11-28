Массированная атака РФ на энергетику: украинская ПВО уничтожила 76 ракет и 35 дронов

ПВО обнаружило 188 целей во время российской атаки на Украину

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 28 ноября и утром силы противовоздушной обороны сбили десятки ракет и ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, враг запускал дроны по разным направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.

В общей сложности, по предварительным данным, ПВО обнаружили 188 воздушных целей. Среди них были:

→ зенитные ракеты С-300, выпущенные из Белгородской области по Харьковской области;

→ крылатые ракеты Х-101 из Волгоградской области;

→ ракеты "Калибр" из Черного моря;

→ авиационные ракеты Х-59/69;

→ 97 ударных дронов "Shahed" и неизвестных типов с территории России.

Силы обороны сбили 76 крылатых ракет, три авиационные ракеты и 35 дронов. Еще 62 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

Атака была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины, отмечают в Воздушных силах.