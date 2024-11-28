Массированная атака РФ на энергетику: украинская ПВО уничтожила 76 ракет и 35 дронов
В ночь на 28 ноября и утром силы противовоздушной обороны сбили десятки ракет и ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, враг запускал дроны по разным направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.
В общей сложности, по предварительным данным, ПВО обнаружили 188 воздушных целей. Среди них были:
→ зенитные ракеты С-300, выпущенные из Белгородской области по Харьковской области;
→ крылатые ракеты Х-101 из Волгоградской области;
→ ракеты "Калибр" из Черного моря;
→ авиационные ракеты Х-59/69;
→ 97 ударных дронов "Shahed" и неизвестных типов с территории России.
Силы обороны сбили 76 крылатых ракет, три авиационные ракеты и 35 дронов. Еще 62 вражеских беспилотника были локационно потеряны.
Атака была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины, отмечают в Воздушных силах.
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