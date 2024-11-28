Россия массированно атакует энергетику, вводятся экстренные отключения света

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Утром 28 ноября российские оккупанты совершают массированную атаку на Украину, из-за чего в ряде областей вводят экстренные отключения электроэнергии. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

По приказу Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – сказано в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг совершает атаку на энергосистему.

"Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", – проинформировал он.

Тем временем взрывы уже прогремели в Одессе, Харькове и Луцке.