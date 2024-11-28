Масована атака РФ на енергетику: українська ППО знищила 76 ракет і 35 дронів
У ніч проти 28 листопада і зранку сили протиповітряної оборони збили десятки ракет та ударних безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
За даними військових, ворог запускав дрони з різних напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллерово.
Загалом, за попередніми даними, ППО виявили 188 повітряних цілей. Серед них були:
→ зенітні ракети С-300, випущені з Бєлгородської області по Харківщині;
→ крилаті ракети Х-101 із Волгоградської області;
→ ракети "Калібр" із Чорного моря;
→ авіаційні ракети Х-59/69;
→ 97 ударних дронів Shahed і невідомих типів із території Росії.
Сили оборони збили 76 крилатих ракет, три авіаційні ракети і 35 дронів. Ще 62 ворожі безпілотники було локаційно втрачено.
Атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру України, зазначають у Повітряних силах.
- Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.
- 28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.
- Раніше стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучання у Луцьку.