Масована атака РФ на енергетику: українська ППО знищила 76 ракет і 35 дронів

ППО виявила 188 цілей під час російської атаки на Україну

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 28 листопада і зранку сили протиповітряної оборони збили десятки ракет та ударних безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

За даними військових, ворог запускав дрони з різних напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллерово.

Загалом, за попередніми даними, ППО виявили 188 повітряних цілей. Серед них були:

→ зенітні ракети С-300, випущені з Бєлгородської області по Харківщині;

→ крилаті ракети Х-101 із Волгоградської області;

→ ракети "Калібр" із Чорного моря;

→ авіаційні ракети Х-59/69;

→ 97 ударних дронів Shahed і невідомих типів із території Росії.

Сили оборони збили 76 крилатих ракет, три авіаційні ракети і 35 дронів. Ще 62 ворожі безпілотники було локаційно втрачено.

Атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру України, зазначають у Повітряних силах.