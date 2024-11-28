Масована атака на Україну. РФ била по цивільних "Калібрами" з касетними боєприпасами
Під час ранкової масованої атаки на Україну Росія використала ракети типу "Калібр" з касетними боєприпасами проти цивільної інфраструктури. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", – написав він.
Глава держави наголосив, що цього ранку мішенню окупаційних військ РФ стала українська енергетика: "Максимально працюють наші енергетики та всі служби, щоб повернути нормальність життю, щоб допомогти людям. Розгорнуто пункти незламності".
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