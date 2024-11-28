Масована атака на Україну. РФ била по цивільних "Калібрами" з касетними боєприпасами

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Під час ранкової масованої атаки на Україну Росія використала ракети типу "Калібр" з касетними боєприпасами проти цивільної інфраструктури. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", – написав він.

Глава держави наголосив, що цього ранку мішенню окупаційних військ РФ стала українська енергетика: "Максимально працюють наші енергетики та всі служби, щоб повернути нормальність життю, щоб допомогти людям. Розгорнуто пункти незламності".

Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.

Раніше стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.