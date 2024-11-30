Зеленский рассказал, сколько ракет сбили самолеты F-16 во время последней крупной атаки
Президент Владимир Зеленский рассказал о работе самолетов F-16 от союзников в Украине. Об этом он сказал в интервью Sky News.
По его словам, они участвовали в отражении недавней массированной атаки на Украину.
"Уничтожили семь баллистических две ночи назад. Семь, которые шли на инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру", – сказал президент.
Зеленский отметил, что истребители от союзников работают на сегодняшний день "очень хорошо, в основном отлично". Однако их количество все еще остается ограниченным.
- 17 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что пилоты F-16 сбили около 10 целей во время российской атаки.
- 19 ноября сообщалось, что Дания передала Украине шесть самолетов F-16, а на очереди еще 13 таких истребителей.
- Армия России в ночь на 28 ноября атаковала Украину ракетами и дронами. Впоследствии в Киеве спасатели обнаружили обломки российской ракеты Х-55.