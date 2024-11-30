Зеленский рассказал, сколько ракет сбили самолеты F-16 во время последней крупной атаки

Украинский лидер отметил, что, несмотря на хорошую работу, американских истребителей в Украине мало

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский рассказал о работе самолетов F-16 от союзников в Украине. Об этом он сказал в интервью Sky News.

По его словам, они участвовали в отражении недавней массированной атаки на Украину.

"Уничтожили семь баллистических две ночи назад. Семь, которые шли на инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру", – сказал президент.

Зеленский отметил, что истребители от союзников работают на сегодняшний день "очень хорошо, в основном отлично". Однако их количество все еще остается ограниченным.