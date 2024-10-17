Украина получит от Норвегии самолеты F-16 "в ближайшее время" – Умеров

Речь идет о шести истребителях, но конкретные сроки их поставки не сообщаются

Рустем Умеров (Фото: страница в Facebook)

Украина в ближайшее время получит шесть истребителей F16 от Норвегии. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших способностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", — написал он на своей странице в Facebook.

Умеров во время Совета Украина-НАТО в Брюсселе 17 октября провел переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Украинский министр сообщил коллеге о ситуации на фронте и рассказал о нуждах Сил обороны, в частности в дальнобойном оружии. По словам Умерова, удалось достичь конкретных договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Также Умеров пригласил Норвегию присоединиться к "Датской модели", в рамках которой оборонные предприятия Украины получают прямое финансирование от союзников. В конце министр добавил, что скоро ожидаются "новые анонсы", но подробностей не раскрыл.