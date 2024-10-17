Украина получит от Норвегии самолеты F-16 "в ближайшее время" – Умеров
Украина в ближайшее время получит шесть истребителей F16 от Норвегии. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших способностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", — написал он на своей странице в Facebook.
Умеров во время Совета Украина-НАТО в Брюсселе 17 октября провел переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Украинский министр сообщил коллеге о ситуации на фронте и рассказал о нуждах Сил обороны, в частности в дальнобойном оружии. По словам Умерова, удалось достичь конкретных договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.
Также Умеров пригласил Норвегию присоединиться к "Датской модели", в рамках которой оборонные предприятия Украины получают прямое финансирование от союзников. В конце министр добавил, что скоро ожидаются "новые анонсы", но подробностей не раскрыл.
- 28 мая стало известно, что в общей сложности союзники пообещали передать Украине около 80 бортов F-16, но некоторые поставки будут продолжаться до 2028-го.
- 10 июля президент Владимир Зеленский сообщал, что Украине всего нужно 128 бортов F-16, чтобы эффективно защититься от России.
- Воздушные силы Нидерландов 27 сентября провели церемонию прощания с истребителями F-16: они были сняты с вооружения армии страны, пообещав передать Украине.
- 6 октября сообщалось, что первые F-16 от Нидерландов уже в Украине. Остальные 24 истребителя в Минобороны страны пообещали передать "в ближайшее время".