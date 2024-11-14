Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29

Президент Польщі підкреслив, що його країна зараз має одну ескадрилью МіГ-29, що використовуються для охорони повітряного простору

Польські МіГ-29 (Фото: ЕРА/Adam Warzawa)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте обговорив можливість передання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва. Про це повідомляє Polsat News.

Дуда зазначив, що Польща готова розглянути передання Україні польських винищувачів, якщо НАТО схвалить рішення про передислокацію західних літаків на польські авіабази.

Президент підкреслив, що Польща зараз має одну ескадрилью МіГ-29, що використовуються для охорони власного повітряного простору. Якщо ці літаки будуть передані Україні, Польща наполягає на гарантії захисту власного неба.

Дуда також додав, що Польща щодня підтримує Україну і є важливим транзитним хабом для допомоги. Він зазначив, що без польської інфраструктури ситуація для України була б значно складнішою.