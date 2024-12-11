Госдеп США одобрил контракт по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн
Государственный департамент США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США.
В документе говорится, что официальный Киев обратился с просьбой о предоставлении необходимых услуг и оборудования для обслуживания и поддержки эксплуатации самолетов F-16.
Среди них такие:
→ объединенная система планирования миссий (JMPS);
→ устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);
→ модификации и техническая поддержка;
→ программа усовершенствования компонентов двигателей (CIP);
→ запасные части к самолетам и их двигателям;
→ поддержка ремонта, восстановления техники, расходных материалов и принадлежностей;
→ программное обеспечение, оборудование для поддержки вооружений, а также засекреченное и незасекреченное программное обеспечение и поддержка доставки;
→ подготовка персонала и обучающее оборудование;
→ технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.
Целью соглашения является укрепление обороноспособности Украины для противодействия текущим и будущим угрозам, особенно в сфере воздушной безопасности, говорится в сообщении.
Основными подрядчиками указаны компании:
→ Sabena (Шарлеруа, Бельгия);
→ Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас, США);
→ Pratt & Whitney (Ист-Гартфорд, штат Коннектикут, США).
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