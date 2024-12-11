Госдеп США одобрил контракт по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Государственный департамент США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Минобороны США.

В документе говорится, что официальный Киев обратился с просьбой о предоставлении необходимых услуг и оборудования для обслуживания и поддержки эксплуатации самолетов F-16.

Среди них такие:

объединенная система планирования миссий (JMPS);

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

модификации и техническая поддержка;

программа усовершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части к самолетам и их двигателям;

поддержка ремонта, восстановления техники, расходных материалов и принадлежностей;

программное обеспечение, оборудование для поддержки вооружений, а также засекреченное и незасекреченное программное обеспечение и поддержка доставки;

подготовка персонала и обучающее оборудование;

технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.

Целью соглашения является укрепление обороноспособности Украины для противодействия текущим и будущим угрозам, особенно в сфере воздушной безопасности, говорится в сообщении.

Основными подрядчиками указаны компании:

Sabena (Шарлеруа, Бельгия);

Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас, США);

Pratt & Whitney (Ист-Гартфорд, штат Коннектикут, США).

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