Норвегия профинансирует вооружение для украинских F-16

Истребитель F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Норвегия выделит средства на покупку вооружения для украинских истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после переговоров с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом.

Умеров поблагодарил Грамма за выделение Украине пакета помощи на 500 млн евро, а также за решение передать самолеты F-16 уже в этом году.

В ходе встречи министры обсудили общие шаги по укреплению противовоздушной обороны.

"Норвегия готова к софинансированию укрепления украинской ПВО и выделению $118,8 млн для закупки систем вооружения и запчастей для украинских F-16 в рамках инициативы США Jumpstart", – рассказал Умеров.

Министр подчеркнул, что эти инициативы повышают уровень украинской обороноспособности, приближая к цели в виде безопасного неба над Украиной.

"Одной из ключевых тем сегодняшней встречи стало сотрудничество в области совместных закупок и привлечения инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс", – добавил он.

17 октября Умеров заявил, что Украина получит от Норвегии самолеты F-16 "в ближайшее время".

29 октября стало известно, что Норвегия вместе с другими союзниками предоставляет около 120 млн евро для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии.