Норвегія профінансує озброєння для українських F-16

Винищувач F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Норвегія виділить кошти на закупівлю озброєння для українських винищувачів F-16. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після переговорів із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Граммом.

Умєров подякував Грамму за виділення Україні пакета допомоги на 500 млн євро, а також за рішення передати літаки F-16 вже цього року.

Під час зустрічі міністри обговорили спільні кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони.

"Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО та виділення $118,8 млн для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 в межах ініціативи США Jumpstart", – розповів Умєров.

Міністр наголосив, що ці ініціативи підвищують рівень української обороноздатності, наближаючи до мети у вигляді безпечного неба над Україною.

"Однією з ключових тем сьогоднішньої зустрічі стала співпраця у галузі спільних закупівель і залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс", – додав він.

17 жовтня Умєров заявив, що Україна отримає від Норвегії літаки F-16 "найближчим часом".

29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом з іншими союзниками надає близько 120 млн євро для того, щоб Україна отримала ще одну систему Patriot від Румунії.