США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ

Кредит виділено в межах ініціативи G7 для прискорення надходження доходів (ERA) на суму $50 млрд.

Прапор США (Фото: Depositphoto)

США оголосили про надання Україні кредиту $20 млрд, йдеться на сайті Мінфіну. Погашено його буде коштами, отриманими від заморожених російських активів.

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Кредит було виділено в межах ініціативи країн "Великої сімки" (G7) щодо надання кредиту для прискорення надходження доходів (ERA) на суму $50 млрд. США виконали свою частину зобов'язань.

У Мінфіні зазначили, що це допоможе "забезпечити Україні ресурси", зміцнити позиції на фронті та досягти справедливого миру.

"Прямо зараз [Володимир] Путін залучає нашу коаліцію до змагання волі, розраховуючи на те, що ми втомимося і зрештою відступимо. Але за допомогою творчої політики та єдності G7 ми надсилаємо недвозначний сигнал рішучості, змушуючи Росію нести дедалі більші витрати на її незаконну війну", – сказала міністр фінансів Джанет Єллен.

Кошти було переведено до Фонду сприяння ресурсам для інвестування у зміцнення фінансового посередництва України (FORTIS Ukraine FIF) Світового банку. Через нього вони й нададуть Україні.

Надання допомоги було погоджено США 23 жовтня 2024 року.