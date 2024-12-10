США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ
США оголосили про надання Україні кредиту $20 млрд, йдеться на сайті Мінфіну. Погашено його буде коштами, отриманими від заморожених російських активів.
Кредит було виділено в межах ініціативи країн "Великої сімки" (G7) щодо надання кредиту для прискорення надходження доходів (ERA) на суму $50 млрд. США виконали свою частину зобов'язань.
У Мінфіні зазначили, що це допоможе "забезпечити Україні ресурси", зміцнити позиції на фронті та досягти справедливого миру.
"Прямо зараз [Володимир] Путін залучає нашу коаліцію до змагання волі, розраховуючи на те, що ми втомимося і зрештою відступимо. Але за допомогою творчої політики та єдності G7 ми надсилаємо недвозначний сигнал рішучості, змушуючи Росію нести дедалі більші витрати на її незаконну війну", – сказала міністр фінансів Джанет Єллен.
Кошти було переведено до Фонду сприяння ресурсам для інвестування у зміцнення фінансового посередництва України (FORTIS Ukraine FIF) Світового банку. Через нього вони й нададуть Україні.
Надання допомоги було погоджено США 23 жовтня 2024 року.
- У жовтні країни G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі $50 млрд із заморожених російських активів.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що лише ЄС може надати до 35 млрд євро, якщо США не зможуть виділити свою частку.
- 18 жовтня угорський прем'єр Орбан не дозволив скоригувати режим європейських санкцій проти Росії, це рішення потрібно для збільшення частки США у новому пакеті фінансової допомоги Україні на $50 млрд, яку погодили лідери Великої сімки влітку.
- 5 грудня Зеленський підписав указ про те, що Україна поверне кредит у $50 млрд лише після репарацій від Росії.