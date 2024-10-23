США нададуть Україні близько $20 млрд додаткової допомоги
Сполучені Штати погодили надання Україні додаткової допомоги у розмірі $20 млрд. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та Європейського Союзу на загальну суму $50 млрд. Кошти будуть залучені завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів.
Прем’єр наголосив, що цього тижня аналогічні рішення ухвалили також ЄС та Велика Британія.
Шмигаль додав, що кошти від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році.
Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд.
"Це кошти, забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про $50 млрд для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року", – наголосив президент.
- 9 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро, що є частиною зобов'язань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених російських активів.
- Угорщина затримає ухвалення Євросоюзом ключового рішення, необхідного для виділення Україні грошей за механізмом, погодженим G7.