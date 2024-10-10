Як працюватиме кредит на €35 млрд, за який заплатить Росія – схема від ЄС

Очікується, що план остаточно узгодять в ЄС у жовтні-грудні. Очікувати на перший транш Україна зможе у найкращому випадку з нового року

Країни ЄС та G7 хочуть дати Україні кредит на понад €35 млрд, який погашатимуть із заморожених активів центробанку РФ (Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

Євросоюз повертатиме €35 млрд кредиту для України із заморожених активів центробанку РФ. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net каже кандидатка економічних наук, експертка Українського центру європейської політики Олександра Булана.

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Більшість із €300 млрд заморожених російських активів наразі лежать на рахунках у Євросоюзі, а точніше – у Бельгії, тому левову частку позики дає саме ЄС, каже Булана. Інші країни G7 – Велика Британія, США, Японія, Канада – теж долучаться згодом із двосторонніми угодами. Загальна сума відтак може бути близько €45 млрд.

Заморожені активи центробанку Росії (Інфографіка: Дарина Дмитренко/LIGA.net)

"ЄС дасть Україні €35 млрд, а повертати тіло кредиту і відсотки будуть з доходів від заморожених активів РФ", – пояснює експертка.

Кошти спрямують в український бюджет – на програми з підтримки й відбудови, щоб вивільнити українські ресурси на військові потреби. Ціль схеми у тому, щоб допомогу не могла блокувати Угорщина, яка шантажує цим ЄС кожні пів року.

За планом ЄС, відсотки, отримані від активів РФ, використають для поступового погашення суми кредиту, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо ці прибутки більше не будуть доступні, західні союзники мають заплатити свої кошти, каже експертка.