RMF24: Євросоюз змінить модель допомоги Україні, щоб Угорщина не втручалася

Європейські союзники планують військову допомогу через Європейський фонд миру, натомість виділяти для України гроші іншим шляхом

Частини прапору Євросоюзу (Фото: ЕРА/FREDERIC SIERAKOWSKI)

Євросоюз планує припинити надавати Україні допомогу через Європейський фонд миру, що допоможе обійти будь-які вето Угорщини. Про це пише польське видання RMF24.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Як зазначається, 9 жовтня посли ЄС планують ухвалити рішення про виділення Україні кредиту на 50 млрд євро, які надійдуть від прибутків заморожених російських активів.

Більшість цих коштів буде спрямована на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, тоді як лише 5% піде до Європейського фонду миру, який раніше використовувався для компенсації європейським країнам за постачання зброї Україні.

Рішення не вимагатиме одностайної згоди, що дозволить обійти угорське вето, пояснює RMF24. Однак це також означатиме суттєве скорочення бюджету Європейського фонду миру, що призведе до припинення практики передавання озброєння зі складів країн-членів з подальшим відшкодуванням Брюсселем.

10 вересня 2024 року глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що його країна планує використати свою частку коштів із Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість того, щоб надавати допомогу Україні та постачати їй озброєння.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже неодноразово критикував Угорщину за те, що через неї "немає єдності" у Євросоюзі.