RMF24: Евросоюз изменит модель помощи Украине, чтобы Венгрия не вмешивалась

Европейские союзники планируют военную помощь через Европейский фонд мира, но будут выделять для Украины деньги другим путем

Части флага Евросоюза (Фото: ЕРА/FREDERIC SIERAKOWSKI)

Евросоюз планирует прекратить оказывать Украине помощь через Европейский фонд мира, что поможет обойти любое вето Венгрии. Об этом пишет польское издание RMF24.

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Как отмечается, 9 октября послы ЕС планируют принять решение о выделении Украине кредита на 50 млрд евро, которые поступят от доходов замороженных российских активов.

Большинство этих средств будут направлены на программы, финансируемые из бюджета ЕС, тогда как только 5% пойдет в Европейский фонд мира, ранее использовавшийся для компенсации европейским странам за поставку оружия Украине.

Решение не потребует единодушного согласия, что позволит обойти венгерское вето, объясняет RMF24. Однако это также будет означать существенное сокращение бюджета Европейского фонда мира, что приведет к прекращению практики передачи вооружения со складов стран-членов с последующим возмещением Брюсселем.

10 сентября 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что его страна планирует использовать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад, вместо того, чтобы оказывать помощь Украине и поставлять ей вооружение.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже неоднократно критиковал Венгрию за то, что из-за нее "нет единства" в Евросоюзе.