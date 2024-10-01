"У Евросоюза нет единства в поддержке Украины". Боррель обвинил Венгрию

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике Венгрию за то, что из-за нее "нет единства" в Евросоюзе. Об этом он заявил 30 сентября, комментируя обсуждение войны в Украине в Совбезе ООН 24 сентября, передает DW.

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"К сожалению, у ЕС больше нет единогласия по вопросу поддержки Украины, поскольку одна страна решила открыто поддержать бразильско-китайскую инициативу", – сказал Боррель.

Он прямо не заявил, какую страну имел в виду, однако недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что Будапешт присоединится к инициативе "Друзья мира", организованной Китаем и Бразилией для урегулирования российско-украинской войны.

Китай отказался поехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

29 августа посол Мельник заявил, что Бразилия не предупреждала Украину, что вместе с Китаем намерена презентовать "мирный план".

12 сентября Зеленский назвал "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой.

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