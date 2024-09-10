Угорщина віддасть свою частку з Фонду миру Чаду, а не Україні – Сійярто
Будапешт планує використати свою частку коштів із Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість того, щоб надавати допомогу Україні та постачати їй озброєння. Про це на пресконференції 9 вересня заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
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"Ми вирішили використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", – сказав він.
Водночас він підкреслив, що Угорщина підтримує мирне вирішення конфлікту в Україні й нібито саме з цієї причини відмовилася вкласти ці гроші у Європейський фонд миру, які могли б бути використані для оплати озброєнь, вже поставлених в Україну.
За час візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі 9 вересня сторони підписали низку угод. Зокрема, у сфері протидії нелегальній міграції, обороні та сільському господарстві.
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