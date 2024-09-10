Угорщина віддасть свою частку з Фонду миру Чаду, а не Україні – Сійярто

Йдеться про 14 млн євро, які мали б піти на підтримку України

Петер Сійярто (Фото: ЕРА)

Будапешт планує використати свою частку коштів із Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість того, щоб надавати допомогу Україні та постачати їй озброєння. Про це на пресконференції 9 вересня заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

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"Ми вирішили використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", – сказав він.

Водночас він підкреслив, що Угорщина підтримує мирне вирішення конфлікту в Україні й нібито саме з цієї причини відмовилася вкласти ці гроші у Європейський фонд миру, які могли б бути використані для оплати озброєнь, вже поставлених в Україну.

За час візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі 9 вересня сторони підписали низку угод. Зокрема, у сфері протидії нелегальній міграції, обороні та сільському господарстві.

ДОВІДКА Європейський фонд миру (European Peace Facility) — це фінансовий інструмент Європейського Союзу, що надає підтримку для зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Одним із його основних завдань є фінансування військової допомоги для країн, які стикаються з конфліктами. У контексті України, фонд використовувався для надання озброєнь та іншої допомоги у відповідь на агресію Росії. Європейський фонд миру (European Peace Facility) — це фінансовий інструмент Європейського Союзу, що надає підтримку для зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Одним із його основних завдань є фінансування військової допомоги для країн, які стикаються з конфліктами. У контексті України, фонд використовувався для надання озброєнь та іншої допомоги у відповідь на агресію Росії.

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