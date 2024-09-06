Орбан заявив, що Зеленський має зустрітися з Путіним, щоб припинити війну
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президенту Володимиру Зеленському необхідно зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб припинити війну між двома країнами. Слова угорського прем’єра наводить видання Politico.
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На економічному форумі в Італії в Орбана запитали, чи можлива зустріч Зеленського та Путіна, він відповів, що "звичайно".
"Це необхідно! Перше питання – комунікація. Якщо немає зв’язку, війна стає все гіршою і гіршою", – сказав угорський прем’єр.
Водночас Орбан також зазначив, що має "хороші стосунки" з українським президентом.
У матеріалі Politico йдеться, що заява угорського прем’єра свідчить про те, що він "все ще намагається відігравати роль миротворця в російсько-українському конфлікті".
- 2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.
- 5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- 16 липня Politico писало, що понад 60 депутатів ЄП виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в ЄС після так званих миротворчих місій Орбана.
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