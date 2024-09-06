Орбан заявил, что Зеленский должен встретиться с Путиным, чтобы прекратить войну
Виктор Орбан (Фото: Matteo Bazzi / EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну между двумя странами. Слова венгерского премьера приводит издание Politico.

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На экономическом форуме в Италии у Орбана спросили, возможна ли встреча Зеленского и Путина, он ответил, что "конечно".

"Это необходимо! Первый вопрос – коммуникация. Если нет связи, война становится все хуже и хуже", – сказал венгерский премьер.

В то же время Орбан также отметил, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

В материале Politico говорится, что заявление венгерского премьера свидетельствует о том, что он "все еще пытается играть роль миротворца в российско-украинском конфликте".

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